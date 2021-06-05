В рамках державної програми "Доступна іпотека 7%" укладено 386 кредитних договорів на суму 326 млн гривень,
Дивися повний текст «Дешеві іпотечні кредити» отримали 386 сімей: скільки ще стоять у черзі.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 05:14
«Дешеві іпотечні кредити» отримали 386 сімей: скільки ще...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Дешеві іпотечні кредити» отримали 386 сімей: скільки ще стоять у черзі.
Додано: Чет 10 чер, 2021 05:14
Фигня программа. Банки отказывают, либо создают дополнительные условия. Комиссии за кредит, увеличенный первый взнос. Реально не работает.
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