Кабмін 2 червня зареєстрував у Верховній Раді проєкт змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст «Ресурсний» законопроєкт Кабміну: які податки хочуть підвищити в Україні.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 07:27
«Ресурсний» законопроєкт Кабміну: які податки хочуть...
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Дивися повний текст «Ресурсний» законопроєкт Кабміну: які податки хочуть підвищити в Україні.
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