RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Ресурсний» законопроєкт
Кабміну: які податки хочуть...

«Ресурсний» законопроєкт Кабміну: які податки хочуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 07:27

«Ресурсний» законопроєкт Кабміну: які податки хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін 2 червня зареєстрував у Верховній Раді проєкт змін до Податкового кодексу.

Дивися повний текст «Ресурсний» законопроєкт Кабміну: які податки хочуть підвищити в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94040
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 07:28

Либертарианцы... :)
egorlova987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 03.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 07:34

Шо там либертарианцы голосовавшие за Голобородька, вам ещё икается?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1001 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:55

"Денег нет, но вы держитесь!" - уже было?
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 06:19

С Порохом уже платили бы эти налоги. И сверху пучок дополнительных. Газ, доллар дороже. И за АТО никто не забывал.
dengaivan1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:29

  dengaivan1 написав:С Порохом уже платили бы эти налоги. И сверху пучок дополнительных. Газ, доллар дороже. И за АТО никто не забывал.

Как хорошо что пришёл Зеля-клоун и спас нас от этих налогов :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1001 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комітет підтримав законопроєкт про гранти мігрантам, які...
R2 » Вів 01 чер, 2021 12:21
1 582
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 12:21
svyatoslav_hromyak
Як призначатимуть субсидію з травня - постанова Кабміну
R2 » Вів 25 тра, 2021 22:45
5 1625
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 тра, 2021 19:38
Мизантрóп
Гетманцев розповів, кому знизять податки, а кому — підвищать
R2 » Нед 23 тра, 2021 05:02
2 926
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 тра, 2021 17:24
aleksandrturkota

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.