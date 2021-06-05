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Українці у травні витратили на купівлю нових авто $270 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 чер, 2021 08:25
Пропонуємо до обговорення:
У травні в Україні зареєстрували 8 400 нових автомобілів, на покупку яких витратили 270 млн доларів.
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