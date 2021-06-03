В кінці травня девелоперська компанія Budhouse Group відкрила в Харкові один з наймасштабніших торговельних центрів України - ТРЦ Nikolsky.
Дивися повний текст Анатолій Шкрібляк: Ми інвестуємо мільйони євро у нові проекти.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:59
Анатолій Шкрібляк: Ми інвестуємо мільйони євро у нові...
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Дивися повний текст Анатолій Шкрібляк: Ми інвестуємо мільйони євро у нові проекти.
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