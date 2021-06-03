RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Анатолій Шкрібляк: Ми інвестуємо
мільйони євро у нові...

Анатолій Шкрібляк: Ми інвестуємо мільйони євро у нові...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:59

Анатолій Шкрібляк: Ми інвестуємо мільйони євро у нові...

Пропонуємо до обговорення:
В кінці травня девелоперська компанія Budhouse Group відкрила в Харкові один з наймасштабніших торговельних центрів України - ТРЦ Nikolsky.

Дивися повний текст Анатолій Шкрібляк: Ми інвестуємо мільйони євро у нові проекти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94026
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україні потрібно понад 4 мільярди євро для модернізації...
R2 » Сер 09 чер, 2021 07:34
9 619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 20:20
alt402
В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото) 1, 2
R2 » Пон 07 чер, 2021 01:06
19 1576
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 17:22
Dear_Sir
Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі
R2 » Чет 03 чер, 2021 10:39
2 817
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 17:53
nsdapzp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.