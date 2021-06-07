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Bitcoin подорожчав на 10%
на тлі його офіційного...

Bitcoin подорожчав на 10% на тлі його офіційного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:33

Bitcoin подорожчав на 10% на тлі його офіційного...

Пропонуємо до обговорення:
За останню добу курс Bitcoin зріс більше ніж на 10% на тлі визнання криптовалюти офіційним засобом платежу в першій країні світу — Сальвадорі.

Дивися повний текст Bitcoin подорожчав на 10% на тлі його офіційного визнання в Сальвадорі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:33

Кто купил власть Сальвадора и почём ? )
alex_dvornichenko
 
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