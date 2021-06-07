За останню добу курс Bitcoin зріс більше ніж на 10% на тлі визнання криптовалюти офіційним засобом платежу в першій країні світу — Сальвадорі.
Дивися повний текст Bitcoin подорожчав на 10% на тлі його офіційного визнання в Сальвадорі.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:33
Bitcoin подорожчав на 10% на тлі його офіційного...
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Дивися повний текст Bitcoin подорожчав на 10% на тлі його офіційного визнання в Сальвадорі.
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