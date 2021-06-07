Bitcoin подорожчав на 10% на тлі його офіційного...
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:33
Пропонуємо до обговорення:
За останню добу курс Bitcoin зріс більше ніж на 10% на тлі визнання криптовалюти офіційним засобом платежу в першій країні світу — Сальвадорі.
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Bitcoin подорожчав на 10% на тлі його офіційного визнання в Сальвадорі
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:33
Кто купил власть Сальвадора и почём ? )
alex_dvornichenko
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:38
им осталось предложить вид на жительство айтишникам и станут суперкриптодержавой.
а там рядом и гондурас,тоже поддержит.
Tabak
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:44
Для цього в Сальвадорі все і робилось, щоб трохи подорожчав
5kopiyok
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Додано: Чет 10 чер, 2021 17:11
Tabak написав:
им осталось предложить вид на жительство айтишникам и станут суперкриптодержавой.
а там рядом и гондурас,тоже поддержит.
Так они и предложили. Плюс налогообложение криптомайнерам 0. Сказали что будут использовать чистую энергию от вулканов.
Nayib Bukele
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EKO
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Додано: Чет 10 чер, 2021 17:51
Ну раз Сальвадор признал, больше сомнений быть не может))
rapyd777
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