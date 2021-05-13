У Києві відкрили попередній запис на масову вакцинацію до Міжнародного виставкового центру через сервіс Helsi.me.
Дивися повний текст Кияни отримали додаткову можливість записатися на вакцинацію від COVID-19.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 12:21
Кияни отримали додаткову можливість записатися на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кияни отримали додаткову можливість записатися на вакцинацію від COVID-19.
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:21
Вся очередь на вакцинацию забита. Нет свободных мест. Почему только по выходным?
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