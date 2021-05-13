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Кияни отримали додаткову
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Кияни отримали додаткову можливість записатися на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:21

Кияни отримали додаткову можливість записатися на...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві відкрили попередній запис на масову вакцинацію до Міжнародного виставкового центру через сервіс Helsi.me.

Дивися повний текст Кияни отримали додаткову можливість записатися на вакцинацію від COVID-19.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:21

Вся очередь на вакцинацию забита. Нет свободных мест. Почему только по выходным?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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