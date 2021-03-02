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УЗ виставила на аукціон 2 тис.
тонн брухту кольорових...

УЗ виставила на аукціон 2 тис. тонн брухту кольорових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:50

УЗ виставила на аукціон 2 тис. тонн брухту кольорових...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" планує найближчим часом реалізувати майже 2 тис тонн брухту кольорових металів і сплавів та отримати від його продажу близько 145 млн грн додаткових доходів.

Дивися повний текст УЗ виставила на аукціон 2 тис. тонн брухту кольорових металів зі стартовою ціною в 145 мільйонів.
R2
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