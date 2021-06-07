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ЄС розчарований «витівками» України на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 чер, 2021 14:41
Пропонуємо до обговорення:
У Європейському Союзі розчаровані «витівками» України на ринку електричної енергії і вважають, що нові правила ринку в нашій країні не працюють.
Дивися повний текст ЄС розчарований «витівками» України на ринку електроенергії — Маасікас
.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 14:41
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