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Середня пенсія українців
могла б скласти 6 тис. грн...

Середня пенсія українців могла б скласти 6 тис. грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:20

Середня пенсія українців могла б скласти 6 тис. грн...

Пропонуємо до обговорення:
Українські пенсіонери опинилися у скрутному матеріальному становищі через низку причин.

Дивися повний текст Середня пенсія українців могла б скласти 6 тис. грн (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:20

Ага. З'їсти то він з'їсть. Та хто ж йому дасть?
consulaugur
 
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