Середня пенсія українців могла б скласти 6 тис. грн...

Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:48

«В УКРАИНЕ НЕТ НИКАКОЙ «ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ». ЕСТЬ СПЛОШНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ПЕНСИОНЕРАМИ», - ЮРИЙ БОЙКОСегодня, 15:27Ан­ти­на­род­ный курс вла­сти об­ре­ка­ет укра­ин­ских пен­си­о­не­ров на ни­ще­ту. Пра­ви­тель­ство, ко­то­рое не может обес­пе­чить по­вы­ше­ние ми­ни­маль­ных пен­сий хотя бы до уров­ня ре­аль­но­го про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма, долж­но быть от­прав­ле­но в от­став­ку. Об этом со­пред­се­да­тель «Оп­по­зи­ци­он­ной плат­фор­мы - За жизнь» Юрий Бойко за­явил в ком­мен­та­рии жур­на­ли­стам.«В Укра­ине нет ни­ка­кой «пен­си­он­ной ре­фор­мы». Есть сплош­ное из­де­ва­тель­ство над пен­си­о­не­ра­ми. Ми­ни­маль­ная пен­сия на на­ча­ло 2021 г. со­став­ля­ла 1 769 грн, что в два раза ниже фак­ти­че­ско­го про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма для нетру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния. Это недо­пу­сти­мая си­ту­а­ция для лю­бо­го нор­маль­но­го го­су­дар­ства. А сред­няя пен­сия по ито­гам 2020 г. со­став­ля­ла 30% от сред­ней зар­пла­ты, хотя этот по­ка­за­тель дол­жен быть ми­ни­мум 40%», - ска­зал по­ли­тик.По его сло­вам, усу­губ­ля­ет си­ту­а­цию непре­кра­ща­ю­щий­ся рост цен и та­ри­фов на услу­ги ЖКХ. «Незна­чи­тель­ное по­вы­ше­ние соц­стан­дар­тов сразу же пе­ре­чер­ки­ва­ет­ся ро­стом цен. И наи­бо­лее остро на себе это ощу­ща­ют пен­си­о­не­ры. Мясо, яйца, сахар, под­сол­неч­ное масло пре­вра­ща­ют­ся для них в рос­кошь. Пра­ви­тель­ство ни­че­го не де­ла­ет и для сни­же­ния ком­му­наль­ных та­ри­фов, они, на­о­бо­рот, идут толь­ко вверх. В итоге имеем очень пе­чаль­ную кар­ти­ну: укра­ин­ские пен­си­о­не­ры фак­ти­че­ски бро­ше­ны вла­стью на про­из­вол судь­бы и вы­нуж­де­ны про­зя­бать в ни­ще­те», - ак­цен­ти­ро­вал Юрий Бойко.Со­пред­се­да­тель фрак­ции под­черк­нул, что «ОПЗЖ» на­ста­и­ва­ет на уве­ли­че­нии ми­ни­маль­ной пен­сии до уров­ня фак­ти­че­ско­го про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма для нетру­до­спо­соб­ных. «Про­жи­точ­ный ми­ни­мум, за­ло­жен­ный в го­су­дар­ствен­ном бюд­же­те, не может быть мень­ше фак­ти­че­ско­го. Его по­вы­ше­ние обес­пе­чит ав­то­ма­ти­че­ское уве­ли­че­ние всех соц­вы­плат, в том числе и пен­сий. Власть долж­на мень­ше за­ни­мать­ся по­пу­лиз­мом, мень­ше пла­тить си­ло­ви­кам, а под­дер­жать пен­си­о­не­ров, ко­то­рые за­слу­жи­ли луч­шей судь­бы, чем та, на ко­то­рую их об­рек­ла преды­ду­щая и се­го­дняш­няя власть. Если ны­неш­ний Ка­б­мин этого не по­ни­ма­ет, то он дол­жен быть от­прав­лен в от­став­ку», - ре­зю­ми­ро­вал Юрий Бойко."_______________________________________________________________________________Когда клоуны на самокатах валили остатки Украины Вы думали они Вам сделают лучше?Когда в 15 году "творили" Пенсионную реформу Вы здесь на форуме ходили под себя._ А теперь?Словно из старого анекдота?Мальчик с папой идут по улице возле магазина объявление о подорожании водки, мальчик папе:- Папа, папа - Водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить?- Нет сыночек, теперь ты будешь меньше кушать.А от "нашей" Марии-Антуанеты "разводящей"Мы каждый день слышим :- Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!