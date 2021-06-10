Українські пенсіонери опинилися у скрутному матеріальному становищі через низку причин.
Дивися повний текст Середня пенсія українців могла б скласти 6 тис. грн (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 чер, 2021 16:20
Середня пенсія українців могла б скласти 6 тис. грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня пенсія українців могла б скласти 6 тис. грн (дослідження).
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:27
В нашей стране постоянно мешает частица речи БЫ,может нашим кормчим взять её и отменить?))))
Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:48
«В УКРАИНЕ НЕТ НИКАКОЙ «ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ». ЕСТЬ СПЛОШНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ПЕНСИОНЕРАМИ», - ЮРИЙ БОЙКО
Сегодня, 15:27
Антинародный курс власти обрекает украинских пенсионеров на нищету. Правительство, которое не может обеспечить повышение минимальных пенсий хотя бы до уровня реального прожиточного минимума, должно быть отправлено в отставку. Об этом сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.
«В Украине нет никакой «пенсионной реформы». Есть сплошное издевательство над пенсионерами. Минимальная пенсия на начало 2021 г. составляла 1 769 грн, что в два раза ниже фактического прожиточного минимума для нетрудоспособного населения. Это недопустимая ситуация для любого нормального государства. А средняя пенсия по итогам 2020 г. составляла 30% от средней зарплаты, хотя этот показатель должен быть минимум 40%», - сказал политик.
По его словам, усугубляет ситуацию непрекращающийся рост цен и тарифов на услуги ЖКХ. «Незначительное повышение соцстандартов сразу же перечеркивается ростом цен. И наиболее остро на себе это ощущают пенсионеры. Мясо, яйца, сахар, подсолнечное масло превращаются для них в роскошь. Правительство ничего не делает и для снижения коммунальных тарифов, они, наоборот, идут только вверх. В итоге имеем очень печальную картину: украинские пенсионеры фактически брошены властью на произвол судьбы и вынуждены прозябать в нищете», - акцентировал Юрий Бойко.
Сопредседатель фракции подчеркнул, что «ОПЗЖ» настаивает на увеличении минимальной пенсии до уровня фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных. «Прожиточный минимум, заложенный в государственном бюджете, не может быть меньше фактического. Его повышение обеспечит автоматическое увеличение всех соцвыплат, в том числе и пенсий. Власть должна меньше заниматься популизмом, меньше платить силовикам, а поддержать пенсионеров, которые заслужили лучшей судьбы, чем та, на которую их обрекла предыдущая и сегодняшняя власть. Если нынешний Кабмин этого не понимает, то он должен быть отправлен в отставку», - резюмировал Юрий Бойко."
_______________________________________________________________________________
Когда клоуны на самокатах валили остатки Украины Вы думали они Вам сделают лучше?
Когда в 15 году "творили" Пенсионную реформу Вы здесь на форуме ходили под себя.
_ А теперь?
Словно из старого анекдота?
Мальчик с папой идут по улице возле магазина объявление о подорожании водки, мальчик папе:
- Папа, папа - Водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить?
- Нет сыночек, теперь ты будешь меньше кушать.
А от "нашей" Марии-Антуанеты "разводящей"
Мы каждый день слышим :
- Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:55
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|