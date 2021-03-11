Bitcoin і інші криптовалюта одні проголошують звільненням і революцією, інші - демонізують.
Дивися повний текст Едвард Дубинський: божевільний, божевільний світ криптовалют.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 16:48
Едвард Дубинський: божевільний, божевільний світ криптовалют
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Дивися повний текст Едвард Дубинський: божевільний, божевільний світ криптовалют.
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