RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Едвард Дубинський: божевільний,
божевільний світ криптовалют

Едвард Дубинський: божевільний, божевільний світ криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:48

Едвард Дубинський: божевільний, божевільний світ криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin і інші криптовалюта одні проголошують звільненням і революцією, інші - демонізують.

Дивися повний текст Едвард Дубинський: божевільний, божевільний світ криптовалют.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94037
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют 1, 2
R2 » Сер 26 тра, 2021 18:56
13 1421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 16:16
Ромасик
Власники криптовалют втратили понад $9 млрд за добу
R2 » Вів 20 кві, 2021 10:38
8 650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 11:22
Slon_Nosov
Завдяки вакцинації світ очікує стрімке економічне...
R2 » Чет 11 бер, 2021 09:20
2 167
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 бер, 2021 16:49
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.