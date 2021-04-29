При приватизації Приватбанку більший інтерес очікується від інвесторів з США, ніж з Європи.
Дивися повний текст ПриватБанк цікавий інвесторам із США — голова наглядової ради Піреус Банку.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 17:07
ПриватБанк цікавий інвесторам із США — голова наглядової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк цікавий інвесторам із США — голова наглядової ради Піреус Банку.
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:07
Мне он тоже интересен. Только простым гражданам страны акции не предлагают((((
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