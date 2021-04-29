RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк цікавий інвесторам
із США — голова наглядової...

ПриватБанк цікавий інвесторам із США — голова наглядової...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:07

ПриватБанк цікавий інвесторам із США — голова наглядової...

Пропонуємо до обговорення:
При приватизації Приватбанку більший інтерес очікується від інвесторів з США, ніж з Європи.

Дивися повний текст ПриватБанк цікавий інвесторам із США — голова наглядової ради Піреус Банку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94037
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:07

Мне он тоже интересен. Только простым гражданам страны акции не предлагают((((
anton_gms
 
Повідомлень: 902
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Куди вкладати гроші приватним інвесторам: поради експертів
R2 » П'ят 14 тра, 2021 13:18
2 1115
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 тра, 2021 22:03
Alex2007
З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на...
R2 » Суб 01 тра, 2021 23:35
4 1472
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 22:09
vsinko42gmeil_com
ПриватБанк оновив додаток
R2 » Чет 29 кві, 2021 11:11
1 493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 кві, 2021 11:11
Hennady

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.