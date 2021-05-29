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«Нафтогаз» готує новий
позов проти «Газпрому»

«Нафтогаз» готує новий позов проти «Газпрому»
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:20

«Нафтогаз» готує новий позов проти «Газпрому»

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" почав документування зловживань російським "Газпромом" домінуючим становищем на газовому ринку.

Дивися повний текст «Нафтогаз» готує новий позов проти «Газпрому».
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