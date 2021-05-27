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Ставки підвищуються: під який
відсоток можна розмістити...

Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:12

Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити...

Пропонуємо до обговорення:
У травні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:12

Жируем.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:14

Re: Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити.

Дайош больше!
Investor_K
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