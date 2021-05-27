У травні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних.
Дивися повний текст Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 19:12
Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку.
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:14
Re: Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити.
Дайош больше!
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:33
"Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку"
Так під який?
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:27
"Скарбничка" по 8% минус налог 19.5%. Если штук 100 забросить, то можно на пиво дрейфовать...
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