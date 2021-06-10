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НБУ назвав причини сплеску інфляції в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Споживча інфляція виявилася вищою за траєкторію прогнозу, оприлюдненого в Інфляційному звіті за квітень 2021 року.
Дивися повний текст НБУ назвав причини сплеску інфляції в Україні
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:54
Причина инфляции - рост цен. Спасибо, КО!
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moveton
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