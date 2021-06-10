Споживча інфляція виявилася вищою за траєкторію прогнозу, оприлюдненого в Інфляційному звіті за квітень 2021 року.
Дивися повний текст НБУ назвав причини сплеску інфляції в Україні.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:54
НБУ назвав причини сплеску інфляції в Україні
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Дивися повний текст НБУ назвав причини сплеску інфляції в Україні.
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