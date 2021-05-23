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Тарифи на тепло будуть
затверджувати органи місцевої влади

Тарифи на тепло будуть затверджувати органи місцевої влади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:44

Тарифи на тепло будуть затверджувати органи місцевої влади

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКУ розробила проект постанови.

Дивися повний текст Тарифи на тепло будуть затверджувати органи місцевої влади.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:45

..как будто от этого что-то поменяется для дотационных регионов..?!! )) ..разве, что лишь ответственность переложат на местных чинуш... города с млрд бюджетами, может к очередным выборам мера + гоп.компании и выделят пару десятков лямов на компенсацию генерирующим тепло компаниям.. а остальным что делать?? сосать лапу и мерзнуть?!...
maestro71
 
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