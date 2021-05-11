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Київрада підтримала забудову Мінського масиву -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:38
Пропонуємо до обговорення:
Київрада підтримала подальшу забудову Мінського масиву, яка передбачає створення нового мікрорайону на 19 багатоповерхових будинків по вулиці Юрія Кондратюка.
Дивися повний текст Київрада підтримала забудову Мінського масиву - побудують 19 нових багатоповерхівок
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:38
Они там в раде окончательно с ума посходили?!😳 И кудой вся эта толпа будет на работу добираться?
Ска, когда ж они нажрутся...
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panzershreck1921
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