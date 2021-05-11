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Київрада підтримала забудову
Мінського масиву -...

Київрада підтримала забудову Мінського масиву -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:38

Київрада підтримала забудову Мінського масиву -...

Пропонуємо до обговорення:
Київрада підтримала подальшу забудову Мінського масиву, яка передбачає створення нового мікрорайону на 19 багатоповерхових будинків по вулиці Юрія Кондратюка.

Дивися повний текст Київрада підтримала забудову Мінського масиву - побудують 19 нових багатоповерхівок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:38

Они там в раде окончательно с ума посходили?!😳 И кудой вся эта толпа будет на работу добираться?
Ска, когда ж они нажрутся...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33

  panzershreck1921 написав:Они там в раде окончательно с ума посходили?!😳 И кудой вся эта толпа будет на работу добираться?
Ска, когда ж они нажрутся...

Ну да -- лучше бы Троещину застраивали. Или Теремки. Или Печерск.
Хотя секундочку... А оттудыть кудыть толпа добираться будет? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:00

  _hunter написав:
  panzershreck1921 написав:Они там в раде окончательно с ума посходили?!😳 И кудой вся эта толпа будет на работу добираться?
Ска, когда ж они нажрутся...

Ну да -- лучше бы Троещину застраивали. Или Теремки. Или Печерск.
Хотя секундочку... А оттудыть кудыть толпа добираться будет? :lol:

Вы то место видели, где строить будут? На карте участок ясно тот виден
https://www.google.com/maps/place/%D1%8 ... 30.4604182
Там само место конечно жирное, курортный район Пуща-Водица, лес, чистые озера.
Но! Метро далеко, сейчас там по сути, тупик, мимо проходит только одна дорога. Опять создают новый транспортный узел с пробками и потом будут транспортную дыру закрывать вонючими дизельными маршрутками? Ведь "тимур и его команда" умело разворовали деньги на достройку окружной развязки, которая там должна быть уже года три.
Бабки не пахнут, а там хоть трава не расти.

"Впрочем, ничего нового" :?
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:22

  EKO написав:
  _hunter написав:
  panzershreck1921 написав:Они там в раде окончательно с ума посходили?!😳 И кудой вся эта толпа будет на работу добираться?
Ска, когда ж они нажрутся...

Ну да -- лучше бы Троещину застраивали. Или Теремки. Или Печерск.
Хотя секундочку... А оттудыть кудыть толпа добираться будет? :lol:

Вы то место видели, где строить будут? На карте участок ясно тот виден
https://www.google.com/maps/place/%D1%8 ... 30.4604182
Там само место конечно жирное, курортный район Пуща-Водица, лес, чистые озера.
Но! Метро далеко, сейчас там по сути, тупик, мимо проходит только одна дорога. Опять создают новый транспортный узел с пробками и потом будут транспортную дыру закрывать вонючими дизельными маршрутками? Ведь "тимур и его команда" умело разворовали деньги на достройку окружной развязки, которая там должна быть уже года три.
Бабки не пахнут, а там хоть трава не расти.

"Впрочем, ничего нового" :?


К тому времени, когда те дома в эксплуатацию введут -- на достроенной Окружной уже асфальт перестелить успеют...
Но я же другое спрашивал: а где они эти 19 высоток строить должны были?..
_hunter
 
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