Київрада підтримала забудову Мінського масиву -...
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panzershreck1921 написав:Они там в раде окончательно с ума посходили?!😳 И кудой вся эта толпа будет на работу добираться? Ска, когда ж они нажрутся...
Ну да -- лучше бы Троещину застраивали. Или Теремки. Или Печерск. Хотя секундочку... А оттудыть кудыть толпа добираться будет?
Вы то место видели, где строить будут? На карте участок ясно тот виден https://www.google.com/maps/place/%D1%8 ... 30.4604182 Там само место конечно жирное, курортный район Пуща-Водица, лес, чистые озера. Но! Метро далеко, сейчас там по сути, тупик, мимо проходит только одна дорога. Опять создают новый транспортный узел с пробками и потом будут транспортную дыру закрывать вонючими дизельными маршрутками? Ведь "тимур и его команда" умело разворовали деньги на достройку окружной развязки, которая там должна быть уже года три. Бабки не пахнут, а там хоть трава не расти.
panzershreck1921 написав:Они там в раде окончательно с ума посходили?!😳 И кудой вся эта толпа будет на работу добираться? Ска, когда ж они нажрутся...
Ну да -- лучше бы Троещину застраивали. Или Теремки. Или Печерск. Хотя секундочку... А оттудыть кудыть толпа добираться будет?
Вы то место видели, где строить будут? На карте участок ясно тот виден https://www.google.com/maps/place/%D1%8 ... 30.4604182 Там само место конечно жирное, курортный район Пуща-Водица, лес, чистые озера. Но! Метро далеко, сейчас там по сути, тупик, мимо проходит только одна дорога. Опять создают новый транспортный узел с пробками и потом будут транспортную дыру закрывать вонючими дизельными маршрутками? Ведь "тимур и его команда" умело разворовали деньги на достройку окружной развязки, которая там должна быть уже года три. Бабки не пахнут, а там хоть трава не расти.
"Впрочем, ничего нового"
К тому времени, когда те дома в эксплуатацию введут -- на достроенной Окружной уже асфальт перестелить успеют... Но я же другое спрашивал: а где они эти 19 высоток строить должны были?..
_hunter написав: К тому времени, когда те дома в эксплуатацию введут -- на достроенной Окружной уже асфальт перестелить успеют... Но я же другое спрашивал: а где они эти 19 высоток строить должны были?..
к слову домов должно быть 32! и застраивать собираются на месте существующих гаражей, возле жк яскравый, жители которого уже свели дорогу до одной полосы. данная застройка приведет к транспортному коллапсу в этом районе, не говоря уже о вопросе садиков и школ.
_hunter написав: К тому времени, когда те дома в эксплуатацию введут -- на достроенной Окружной уже асфальт перестелить успеют... Но я же другое спрашивал: а где они эти 19 высоток строить должны были?..
к слову домов должно быть 32! и застраивать собираются на месте существующих гаражей, возле жк яскравый, жители которого уже свели дорогу до одной полосы. данная застройка приведет к транспортному коллапсу в этом районе, не говоря уже о вопросе садиков и школ.
Я уже два раза спрашивал: а где в Киеве можно кучку высоток построить так, что бы в том районе застройка к транспортному коллапсу не привела?.. Или предлагается полный запрет на строительство в столице ввести?
_hunter написав:Я уже два раза спрашивал: а где в Киеве можно кучку высоток построить так, что бы в том районе застройка к транспортному коллапсу не привела?.. Или предлагается полный запрет на строительство в сто
в данном случае через дорогу! как вариант продолжить строить в р-не варшавского на месте яблочного поля. человейники по 26 этажей, окна в окна, без парковок - это преступление! вас подобная концепция не смущает?