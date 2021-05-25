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Закупівлю Пакунків
маляти знову перенесли

Закупівлю Пакунків маляти знову перенесли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33

Закупівлю Пакунків маляти знову перенесли

Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо, що тендер на визначення виробника Пакунків маляти знову перенесено на 3 тижні. Причина - слабка тендерна документація, що лишає лазівки для корупції.

Дивися повний текст Закупівлю Пакунків маляти знову перенесли.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:33

Бездарності, популісти при владі. Перетворили в повний хаос вже навіть і те, що нормально працювало до них.
На новонароджених і то знайшли як нажитись.
apyvovar
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