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Україна почала імпорт газу
для закачування у підземні...

Україна почала імпорт газу для закачування у підземні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:41

Україна почала імпорт газу для закачування у підземні...

Пропонуємо до обговорення:
Процес імпорту газу для закачування в підземні газосховища України відбувається повільно та складає лише 3 млн кубометрів на добу.

Дивися повний текст Україна почала імпорт газу для закачування у підземні сховища.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:41

Время удачно подобрали, на хабе как раз пик.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:44

О, уже в Венгрии газ добывать стали.

Или, все же, реальная причина в малых объемах прокачки газа из рф через Украину?
Весь транзитный российский газ используется в конечных странах назначения и перепродавать по виртуальному реверсу банально нечего.
А запустят СП-2, то и физически не получится.
Ох зимой нам будет "весело" :evil: , спасибо разным кобелям и детям социалистов.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:31

  EKO написав:О, уже в Венгрии газ добывать стали.

Или, все же, реальная причина в малых объемах прокачки газа из рф через Украину?
Весь транзитный российский газ используется в конечных странах назначения и перепродавать по виртуальному реверсу банально нечего.
А запустят СП-2, то и физически не получится.
Ох зимой нам будет "весело" :evil: , спасибо разным кобелям и детям социалистов.

Снижение транзита агрессивного газа через украинскую трубу - это конечно "вероломный акт агрессии", однозначно
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