Процес імпорту газу для закачування в підземні газосховища України відбувається повільно та складає лише 3 млн кубометрів на добу.
Дивися повний текст Україна почала імпорт газу для закачування у підземні сховища.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:41
Україна почала імпорт газу для закачування у підземні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна почала імпорт газу для закачування у підземні сховища.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:44
О, уже в Венгрии газ добывать стали.
Или, все же, реальная причина в малых объемах прокачки газа из рф через Украину?
Весь транзитный российский газ используется в конечных странах назначения и перепродавать по виртуальному реверсу банально нечего.
А запустят СП-2, то и физически не получится.
Ох зимой нам будет "весело" , спасибо разным кобелям и детям социалистов.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:31
Снижение транзита агрессивного газа через украинскую трубу - это конечно "вероломный акт агрессии", однозначно
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