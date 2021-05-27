Роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають: повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту, розпочинають демонтаж тимчасових опор.
Дивися повний текст Кличко показав відео, як будують Подільсько-Воскресенський мостовий перехід (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:14
Кличко показав відео, як будують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко показав відео, як будують Подільсько-Воскресенський мостовий перехід (відео).
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:14
Смешно!!!
Приедете на Русановские Сады и посмотрите на эту стройку века!!!
У них нет даже проекта!!! И нет землеотвода на сторону Радужного!!!
Разве что спустить мост на Центральную садовую и отрапартовать о завершении строительства
|