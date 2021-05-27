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Кличко показав відео,
як будують...

Кличко показав відео, як будують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:14

Кличко показав відео, як будують...

Пропонуємо до обговорення:
Роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають: повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту, розпочинають демонтаж тимчасових опор.

Дивися повний текст Кличко показав відео, як будують Подільсько-Воскресенський мостовий перехід (відео).
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:14

Смешно!!!
Приедете на Русановские Сады и посмотрите на эту стройку века!!!
У них нет даже проекта!!! И нет землеотвода на сторону Радужного!!!
Разве что спустить мост на Центральную садовую и отрапартовать о завершении строительства
aleksandrbystryj9
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Модератори: Ірина_, Модератор

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