Господарський суд Волинської області визнав компанію «ВОГ Рітейл» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.
Дивися повний текст Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:15
Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:16
Це означає що якщо умене є куплене пальне то я не зможу повернути ні пальне ні гроші?
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:19
Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:07
Re: Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом
Там у них мутные схемы, есть Вог Ритейл, а есть Вог Рiтейл. Вроде по заправкам не должно быть никаких тревог. У кого есть точная инфа, поделитесь, а то тоже пачка талонов лежит в запасе.
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