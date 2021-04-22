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Компанію WOG Рітейл
визнали банкрутом

Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:15

Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Волинської області визнав компанію «ВОГ Рітейл» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.

Дивися повний текст Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:16

Це означає що якщо умене є куплене пальне то я не зможу повернути ні пальне ні гроші?
poleg173
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:19

  poleg173 написав:Це означає що якщо умене є куплене пальне то я не зможу повернути ні пальне ні гроші?

А ВОГ Ритейл торгует топливом?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:07

Re: Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом

Там у них мутные схемы, есть Вог Ритейл, а есть Вог Рiтейл. Вроде по заправкам не должно быть никаких тревог. У кого есть точная инфа, поделитесь, а то тоже пачка талонов лежит в запасе.
malinin007
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