Господарський суд Волинської області визнав компанію «ВОГ Рітейл» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.
Дивися повний текст Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:15
Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:16
Це означає що якщо умене є куплене пальне то я не зможу повернути ні пальне ні гроші?
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:19
Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:07
Re: Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом
Там у них мутные схемы, есть Вог Ритейл, а есть Вог Рiтейл. Вроде по заправкам не должно быть никаких тревог. У кого есть точная инфа, поделитесь, а то тоже пачка талонов лежит в запасе.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:19
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:21
В нашей стране компании которые не хотят платить долги по кредитам объявляют себя банкротами, навскидку "Галичина" Россава" их достаточно много на самом деле,и вообще процедура банкротства какая то мутная в стране..
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:40
Это нормально, не нормально давать займы и покупать бонды у таких компаний после завершения процедуры банкротства.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:46
На правах личного мнения: Условно ВОГ - бензин и ДТ, Вог Ритейл - сосиски и кофе, на которых по слухам группа ВОГ зарабатывала больше чем на топливе. Так что ВОГ ритейл к талонам на топливо не имеет никакого отношения. Пресс служба компании должна была это уже разъяснить народу, что возможно в понедельник и сделает. А схема с банкротством, согласен, используется просто для того чтобы не платить по долгам. Так что ни кофе ни сосиски тоже никуда не денутся :)
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:04
Re: Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом
как раз сегодня пришла "смс"-ка от воговского приложения с предложением попробовать новый хот-дог
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