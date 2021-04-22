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Компанію WOG Рітейл
визнали банкрутом

Компанію WOG Рітейл визнали банкрутом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:29

  poleg173 написав:Це означає що якщо умене є куплене пальне то я не зможу повернути ні пальне ні гроші?


Это означает, что самое время глянуть в договор, если не глядели в него при покупке талонов.
summacut
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