|
|
На платних камерах в СІЗО вже заробили мільйони
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:43
Пропонуємо до обговорення:
Платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету 3,93 млн грн.
Дивися повний текст На платних камерах в СІЗО вже заробили мільйони
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94050
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:43
Дело за платными судами. Не?
-
Dikoy
-
-
- Повідомлень: 1246
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 31 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор