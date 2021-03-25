Платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету 3,93 млн грн.
Дивися повний текст На платних камерах в СІЗО вже заробили мільйони.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:43
На платних камерах в СІЗО вже заробили мільйони
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Дивися повний текст На платних камерах в СІЗО вже заробили мільйони.
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:21
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