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договору оренди землі

Умови розірвання договору оренди землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:50

Умови розірвання договору оренди землі

Пропонуємо до обговорення:
Цивільне законодавство передбачає, що зміна або розірвання договору відбувається в такій самій формі, як і його укладення.

Дивися повний текст Умови розірвання договору оренди землі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:50

Все добре. Але чому суди не вирішують очевидні справи (ніхто не користувався паямі протягом 5 років, так що на паях расте ліс, ніхто не платив за оренду два роки) в експрес-режимі, а справи тривають кілька років. Це должно буте автоматично.
panleszek1
 
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