Цивільне законодавство передбачає, що зміна або розірвання договору відбувається в такій самій формі, як і його укладення.
Дивися повний текст Умови розірвання договору оренди землі.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:50
Умови розірвання договору оренди землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Умови розірвання договору оренди землі.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:50
Все добре. Але чому суди не вирішують очевидні справи (ніхто не користувався паямі протягом 5 років, так що на паях расте ліс, ніхто не платив за оренду два роки) в експрес-режимі, а справи тривають кілька років. Це должно буте автоматично.
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