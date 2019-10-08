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Як отримати паспорт-книжку
замість ID-картки

Як отримати паспорт-книжку замість ID-картки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 00:48

Як отримати паспорт-книжку замість ID-картки

Пропонуємо до обговорення:
Відмовитись від отримання паспорта нового зразка можна лише з релігійних міркувань.

Дивися повний текст Як отримати паспорт-книжку замість ID-картки.
R2
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