Відмовитись від отримання паспорта нового зразка можна лише з релігійних міркувань.
Дивися повний текст Як отримати паспорт-книжку замість ID-картки.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 00:48
Як отримати паспорт-книжку замість ID-картки
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Дивися повний текст Як отримати паспорт-книжку замість ID-картки.
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