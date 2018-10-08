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Киянам порадили, як
вибирати електролічильник

Киянам порадили, як вибирати електролічильник
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 06:55

Киянам порадили, як вибирати електролічильник

Пропонуємо до обговорення:
Коли електролічильник вийшов з ладу, потрібно правильно вибрати на заміну.

Дивися повний текст Киянам порадили, як вибирати електролічильник.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 06:55

Когда электросчетчик вышел из строя, следует правильно выбрать на замену.

Надо просто позвонить в РЭС и сообщить о выходе из строя. Они приедут и заменят, ибо это их оборудование и их обязанность.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:33

абсолютно бесполезная статья...
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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