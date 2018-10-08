Коли електролічильник вийшов з ладу, потрібно правильно вибрати на заміну.
Дивися повний текст Киянам порадили, як вибирати електролічильник.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 06:55
Киянам порадили, як вибирати електролічильник
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Дивися повний текст Киянам порадили, як вибирати електролічильник.
Додано: Суб 12 чер, 2021 06:55
Когда электросчетчик вышел из строя, следует правильно выбрать на замену.
Надо просто позвонить в РЭС и сообщить о выходе из строя. Они приедут и заменят, ибо это их оборудование и их обязанность.
Додано: Нед 13 чер, 2021 07:15
А чому лише киянам?
Додано: Нед 13 чер, 2021 07:17
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