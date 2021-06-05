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Куди подорожують українці:
десять найпопулярніших...

Куди подорожують українці: десять найпопулярніших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 07:07

Куди подорожують українці: десять найпопулярніших...

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярнішими міжнародними напрямками серед пасажирів міжнародного аеропорту "Бориспіль" в травні стали курорти Анталья (Туреччина), Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет).

Дивися повний текст Куди подорожують українці: десять найпопулярніших напрямків з «Борисполя».
R2
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