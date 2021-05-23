Китайська компанія Unitree Robotics вже кілька років займається розробкою чотириногих роботів і створила робопса Unitree Go1.
Дивися повний текст Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів дешевшу, ніж у Boston Dynamics (відео).
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Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20
Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
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Дивися повний текст Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів дешевшу, ніж у Boston Dynamics (відео).
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20
Вот потому американцам бодаться с китайцами бесполезно, увидели, разобрали и сделали в 20 раз дешевле.
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