Китайська компанія Unitree Robotics вже кілька років займається розробкою чотириногих роботів і створила робопса Unitree Go1.
Дивися повний текст Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів дешевшу, ніж у Boston Dynamics (відео).
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Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20
Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
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Дивися повний текст Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів дешевшу, ніж у Boston Dynamics (відео).
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20
Вот потому американцам бодаться с китайцами бесполезно, увидели, разобрали и сделали в 20 раз дешевле.
Додано: Суб 12 чер, 2021 09:32
Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
Так и качество соответсвенное
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:24
Молодцы китайцы за доступную по цене современную технику. Если бы не Китай то мы до сих пор жили бы как в каменном веке.
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:28
GALeon Качество сделают соответственно вашему заказу. Китай даже запчасти на американскую и немецкую технику в том числе айфоны делает. Поетому на американский рынок идет качественная техника а на совковые страны наши крахоборы заказывают гуано чтобы подешевле и больше можно было наварить.
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:07
Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
Добавлю, на Apple не только запчасти а и сборка исключительно в Китае есть такой китайский производитель Foxconn(на его заводах в Китае,Индии и Вьетнаме) а в Штатах только разработка и менеджмент,а вы надеюсь понимаете что невозможно что-либо производить без тех документации. Тоесть Китай реально обладает и технологиями, это цена за выгоду(дешёвую и качественную рабочую силу).
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