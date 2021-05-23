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Китайська компанія випустила
«робособаку» в 27 разів...

Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20

Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Unitree Robotics вже кілька років займається розробкою чотириногих роботів і створила робопса Unitree Go1.

Дивися повний текст Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів дешевшу, ніж у Boston Dynamics (відео).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20

Вот потому американцам бодаться с китайцами бесполезно, увидели, разобрали и сделали в 20 раз дешевле.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:32

Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...

rapyd777 написав:Вот потому американцам бодаться с китайцами бесполезно, увидели, разобрали и сделали в 20 раз дешевле.
Так и качество соответсвенное
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:24

Молодцы китайцы за доступную по цене современную технику. Если бы не Китай то мы до сих пор жили бы как в каменном веке.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:28

GALeon Качество сделают соответственно вашему заказу. Китай даже запчасти на американскую и немецкую технику в том числе айфоны делает. Поетому на американский рынок идет качественная техника а на совковые страны наши крахоборы заказывают гуано чтобы подешевле и больше можно было наварить.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:07

Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...

Добавлю, на Apple не только запчасти а и сборка исключительно в Китае есть такой китайский производитель Foxconn(на его заводах в Китае,Индии и Вьетнаме) а в Штатах только разработка и менеджмент,а вы надеюсь понимаете что невозможно что-либо производить без тех документации. Тоесть Китай реально обладает и технологиями, это цена за выгоду(дешёвую и качественную рабочую силу).
rapyd777
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