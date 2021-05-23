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Китайська компанія випустила
«робособаку» в 27 разів...

Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20

Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Unitree Robotics вже кілька років займається розробкою чотириногих роботів і створила робопса Unitree Go1.

Дивися повний текст Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів дешевшу, ніж у Boston Dynamics (відео).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20

Вот потому американцам бодаться с китайцами бесполезно, увидели, разобрали и сделали в 20 раз дешевле.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:32

Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...

rapyd777 написав:Вот потому американцам бодаться с китайцами бесполезно, увидели, разобрали и сделали в 20 раз дешевле.
Так и качество соответсвенное
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:07

Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...

Добавлю, на Apple не только запчасти а и сборка исключительно в Китае есть такой китайский производитель Foxconn(на его заводах в Китае,Индии и Вьетнаме) а в Штатах только разработка и менеджмент,а вы надеюсь понимаете что невозможно что-либо производить без тех документации. Тоесть Китай реально обладает и технологиями, это цена за выгоду(дешёвую и качественную рабочую силу).
rapyd777
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:55

Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...

Чогось я вважаю що китайська "копія" тільки ззовні схожа.
Впевнений що там немає лідарів, тож робот бачить тільки плоске зображення, на відміну від "Бостон Дінамікс", де робот бачить реальний 3д-простір.
Тому й не показують тут рух робота сходами чи лісом.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:56

  equinox написав:Чогось я вважаю що китайська "копія" тільки ззовні схожа.
Впевнений що там немає лідарів, тож робот бачить тільки плоске зображення, на відміну від "Бостон Дінамікс", де робот бачить реальний 3д-простір.
Тому й не показують тут рух робота сходами чи лісом.

У китайцев есть настоящий цифровой концлагерь, о котором "запад" может пока только мечтать.
Можете почитать о том, что невозможно пройти по улице, не попав на камеру.
И с какой скоростью на полностью заполненном стадионе находится 1 китаец (через систему распознавания лиц). Кстати, "западные" аналоги не показывают ни такой скорости, ни такой точности.
Да и том же 5G китайцы давно впереди. И прочие сетевые технологии.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:09

А эти собачки смогут связываться со спутниками Маска?
p_a_l
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