Китайська компанія Unitree Robotics вже кілька років займається розробкою чотириногих роботів і створила робопса Unitree Go1.
Дивися повний текст Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів дешевшу, ніж у Boston Dynamics (відео).
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Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20
Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів дешевшу, ніж у Boston Dynamics (відео).
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:20
Вот потому американцам бодаться с китайцами бесполезно, увидели, разобрали и сделали в 20 раз дешевле.
Додано: Суб 12 чер, 2021 09:32
Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
Так и качество соответсвенное
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:07
Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
Добавлю, на Apple не только запчасти а и сборка исключительно в Китае есть такой китайский производитель Foxconn(на его заводах в Китае,Индии и Вьетнаме) а в Штатах только разработка и менеджмент,а вы надеюсь понимаете что невозможно что-либо производить без тех документации. Тоесть Китай реально обладает и технологиями, это цена за выгоду(дешёвую и качественную рабочую силу).
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:55
Re: Китайська компанія випустила «робособаку» в 27 разів...
Чогось я вважаю що китайська "копія" тільки ззовні схожа.
Впевнений що там немає лідарів, тож робот бачить тільки плоске зображення, на відміну від "Бостон Дінамікс", де робот бачить реальний 3д-простір.
Тому й не показують тут рух робота сходами чи лісом.
Додано: Суб 12 чер, 2021 13:56
У китайцев есть настоящий цифровой концлагерь, о котором "запад" может пока только мечтать.
Можете почитать о том, что невозможно пройти по улице, не попав на камеру.
И с какой скоростью на полностью заполненном стадионе находится 1 китаец (через систему распознавания лиц). Кстати, "западные" аналоги не показывают ни такой скорости, ни такой точности.
Да и том же 5G китайцы давно впереди. И прочие сетевые технологии.
Додано: Суб 12 чер, 2021 22:02
Вкладчик1234 тю, то вже давно смартфони розпізнають фейс, і що?
Краще покажіть цього пса як він по сходах бігає.
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:20
хотел купить робота - пылесоса, присморел Электролюкс, треугольный, модный, всасывающий, все дела... но... оказывается, не всегда доезжает на базу дозаряжаться...
ГМ
модель 2020 года
ГМ
собачонка как-то подозрительно только возле человеЧка и ходит... таки на мозгах сэкономили...
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