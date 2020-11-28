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Вірменія погодилась відмовитися
від «коньяку» за €3 млн...

Вірменія погодилась відмовитися від «коньяку» за €3 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:34

Вірменія погодилась відмовитися від «коньяку» за €3 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Вірменії в четвер, 10 червня, схвалив фінансову угоду з Європейським Союзом, яка передбачає поступову відмову країни від використання слова «коньяк» для своєї алкогольної продукції.

Дивися повний текст Вірменія погодилась відмовитися від «коньяку» за €3 млн компенсації від ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:35

ще б підробок поменшало.
роки вже не купую.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:12

  igorbuda52 написав:ще б підробок поменшало.
роки вже не купую.

Лежит в шкафу Закарпатский купленный 2004 году. В 24-м будем пробовать.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:48

Re: Вірменія погодилась відмовитися від «коньяку» за €3 млн.

новое название Шмурдяк подойдет

где-то еще Арманьяк встречал
cohan
 
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