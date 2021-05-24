Двоколісний велосипед GTI від Volkswagen коштує 850 доларів і важить 15,1 кілограма.
Дивися повний текст Volkswagen випустив гірський велосипед (фото).
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Додано: Суб 12 чер, 2021 09:40
Volkswagen випустив гірський велосипед (фото)
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Дивися повний текст Volkswagen випустив гірський велосипед (фото).
Додано: Суб 12 чер, 2021 09:40
вижу настоящий прорыв в создании велосипедов! очень свежий дизайн и неповторимые формы! ;)
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