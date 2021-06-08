Сформована беквордація в Bitcoin-ф'ючерсах виступає ознакою збереження негативної динаміки ціни першої криптовалюти в майбутньому.
Дивися повний текст У JPMorgan виявили підтвердження переходу Bitcoin у ведмежий ринок.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 09:52
У JPMorgan виявили підтвердження переходу Bitcoin у...
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Дивися повний текст У JPMorgan виявили підтвердження переходу Bitcoin у ведмежий ринок.
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:15
Ну что же, раз начался негатив из всех утюгов, значит самое время покупать!
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