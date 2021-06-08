RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У JPMorgan виявили підтвердження
переходу Bitcoin у...

У JPMorgan виявили підтвердження переходу Bitcoin у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:52

У JPMorgan виявили підтвердження переходу Bitcoin у...

Пропонуємо до обговорення:
Сформована беквордація в Bitcoin-ф'ючерсах виступає ознакою збереження негативної динаміки ціни першої криптовалюти в майбутньому.

Дивися повний текст У JPMorgan виявили підтвердження переходу Bitcoin у ведмежий ринок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94053
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:15

Ну что же, раз начался негатив из всех утюгов, значит самое время покупать!
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 17.03.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Slon_Nosov і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bitcoin по $20 тисяч: аналітики допустили стрімке... 1, 2
R2 » П'ят 11 чер, 2021 05:18
11 893
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 чер, 2021 23:21
vitaliy_berdinskikh
Bitcoin подорожчав на 10% на тлі його офіційного...
R2 » Чет 10 чер, 2021 11:33
5 325
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 17:51
rapyd777
Трамп назвав Bitcoin «шахрайством проти долара»
R2 » Вів 08 чер, 2021 17:26
2 438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 19:22
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (408)
12.06.2021 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.