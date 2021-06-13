Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка

Додано: Нед 13 чер, 2021 23:42

Спасибо авторам за статью! Давно была интересна подобная статистика.

Пять лет живу в Болгарии.

По болгарским ценам всё адекватно и объективно.

По зарплатам сомнения... Вообще без понятния как они там высчитывают эту среднюю зарплату (ну разве что ведомости по ЗП Месси и Роналду проходят через болгарский бюджет). На 1500 лв в Софии найти работу задача не из лёгких. А для среднестатистического нестоличного болгарина и 1000 лв за счастье (екв. 16500 грн). Три года жил в одном таком небольшом городке Стара Загора в центре Болгарии, не из пустого места инфо.



В Украине все думают, что беднее и хуже страны нет. В Болгарии думают так же о Болгарии..

А, знаете, из личного опыта говорю, хорошо там, где родные и друзья.

И украинцы и болгары рвутся заграницу в поисках лучшей жизни и в итоге долгие годы мучаются из-за языкового барьера, недопонимания, "в не своей тарелке" и дискриминации. И всему виной вот эта стереотипная, простите за выражение узколобая фраза "там же лучше, там же евро, там же дороги, там же не Украина...". Ищите возможности наслаждаться жизни там, где вы есть и будет вам счастье.



Всем любви и найти истину.