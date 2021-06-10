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Студентам без досвіду готові
платити понад 13 тисяч...

Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:11

Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
З початком літнього сезону роботодавці стали активно шукати молодь на півтори тисячі позицій.

Дивися повний текст Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч гривень (інфографіка).
R2
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