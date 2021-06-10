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Студентам без досвіду готові
платити понад 13 тисяч...

Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:11

Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
З початком літнього сезону роботодавці стали активно шукати молодь на півтори тисячі позицій.

Дивися повний текст Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч гривень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:11

Он хоть сам верит в то о чем пишет?
anofeles2402
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:37

З менеджера інстаграм акаунту аж орнув)
Хоча така штука й існує але я сумніваюсь що зазначений рівень зп там відповідає дійсності.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:11

Re: Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...

оператор call-центра — 25 тис.;

Ну це хіба з upper/fluent розмовною англійською, або як тут вище писали - для вебкам моделей.
BIGor
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