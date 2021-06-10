З початком літнього сезону роботодавці стали активно шукати молодь на півтори тисячі позицій.
Дивися повний текст Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч гривень (інфографіка).
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Додано: Суб 12 чер, 2021 15:11
Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч гривень (інфографіка).
Додано: Суб 12 чер, 2021 16:37
З менеджера інстаграм акаунту аж орнув)
Хоча така штука й існує але я сумніваюсь що зазначений рівень зп там відповідає дійсності.
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:11
Re: Студентам без досвіду готові платити понад 13 тисяч...
Ну це хіба з upper/fluent розмовною англійською, або як тут вище писали - для вебкам моделей.
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